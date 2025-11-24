Lance Stroll scortato dai militari per tornare ai box | Almeno non ho dovuto passare la notte lì
Il GP di Las Vegas di Lance Stroll è durato pochissimo. Il pilota dell'Aston Martin è stato speronato da Bortoleto ed è rimasto a bordo pista. Per tornare ai box ha impiegato tanto tempo e gli è servito un aiuto: "Una specie di gruppo militare mi ha scortato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
