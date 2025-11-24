Lampedusa la Humanity 1 soccorre 70 migranti | tra loro donne bambini e un neonato
Dopo una chiamata di soccorso di Alarm Phone, la nave Humanity 1 dell’organizzazione tedesca Sos Humanity ha tratto in salvo 70 migranti, tra cui donne, bambini e un neonato. I naufraghi si trovavano da oltre 24 ore su un’imbarcazione in legno alla deriva, con il motore in avaria e senza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
