L’AI è sempre più presente negli elettrodomestici | cosa c’è già sul mercato e cosa arriverà nei prossimi mesi?
Gli annunci degli ultimi mesi tra IFA 2025 e singole presentazioni di ogni brand ha messo in chiaro una cosa: l’Intelligenza Artificiale negli elettrodomestici non è una moda passeggera, ma un insieme di funzioni concrete che provano a ridurre scelte, errori e sprechi negli apparecchi che si usano quotidianamente. Nei robot aspirapolvere e lavapavimenti l’AI significa visione artificiale e pianificazione: riconoscimento degli ostacoli, identificazione di materiali e sporco, parametri che si aggiornano in tempo reale. Nelle lavatrici e lavasciuga, l’AI è soprattutto sensorizzazione intelligente (peso, tipo di tessuto, livello di sporco) e controllo predittivo dei cicli per ottimizzare tempo ed energia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
