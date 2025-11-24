L’addio dei nipoti a Ornella Vanoni | Perché tutti volevano essere amati da lei Le parole di Matteo e Camilla il canto a sorpresa in chiesa – Il video

«La amavamo tutti e tutti volevamo essere amati da lei, perché quando ti amava il mondo si dipingeva di colori più vivi». Sono le parole di Camilla, nipote di Ornella Vanoni, durante i funerali dell’artista di oggi 24 novembre alla chiesa di San Marco a Milano. In tantissimi oggi hanno reso omaggio all’artista e dopo l’omelia di don Luigi Garbini, ha suonato anche il trombettista Paolo Fresu, proprio come desiderava Vanoni. I nipoti hanno ricordato commossi la nonna. L’addio del nipote Matteo. «Sei stata una nonna, ma per me eri anche e soprattutto molto di più. Eri quella che mi faceva i ghirigori prima di dormire, mi portava ai tuoi spettacoli presentandomi come il suo fidanzato, che mi minacciava di diseredarmi se non passavo gli esami all’università, che mi chiedeva cos’era blu (Bluetooth, ndr ) e tic tic (TikTok, ndr ), che mi mandava audio di 3 o 4 min. 🔗 Leggi su Open.online