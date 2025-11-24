L' abbraccio senza fine di Milano alla sua Ornella Vanoni | Sei stata immensa ora sarai eterna

Milano, 24 novembre 2025 – La pioggia non ferma i milanesi. Neppure il gelo, promessa dell’inverno. Il fiume umano riempie la basilica di San Marco già un’ora prima dell’inizio della cerimonia per l’ultimo saluto a Ornella Vanoni nel cuore di Brera, il suo quartiere. All’arrivo del feretro, che si annuncia agli sguardi con una massa di fiori gialli, i cuori si sciolgono: l’applauso è lunghissimo. È l’abbraccio di Milano alla sua grande signora della musica, che arriva come fosse una sua canzone: un dono per coprirsi dal freddo. Ornella Vanoni, i nipoti: “Una nonna meravigliosa. Se n’è andata con grande stile e dolcezza” L’affetto della città . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L'abbraccio senza fine di Milano alla sua Ornella Vanoni: “Sei stata immensa, ora sarai eterna”

Altri contenuti sullo stesso argomento

VINCI UN ABBRACCIO! Oggi vi presentiamo : Lucia che ci mosta la sua pizza !!! Alla fine dei tre spettacoli, verranno estratti tre fortunati vincitori che potranno… abbracciare il loro personaggio preferito! Domenica 23 novembre Ore 11:00 – 17: - facebook.com Vai su Facebook

L’ultimo abbraccio a Ornella Vanoni della sua Milano: “Sei un attimo senza fine” milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Funerali Ornella Vanoni: Milano si ferma per la sua regina. Folla, lacrime e applausi senza fine - L’ultimo abbraccio di Milano a Ornella Vanoni è stato un tributo corale e intenso, da grande protagonista della cultura italiana. Scrive iltempo.it

L’addio senza fine di Milano alla sua Ornella Vanoni - Milano si è stretta attorno al ricordo di Ornella Vanoni in un commovente e partecipato addio, che in due giorni ha portato circa novemila persone al Piccolo Teatro Grassi, dove era stata allestita la ... Riporta altarimini.it

L’abbraccio “Senza fine“ di Milano. Domani il funerale nella sua Brera: "Ha rotto l’equilibrio tra arte e vita" - Parole del musicista Paolo Fresu, a cui lei chiese di suonare nel giorno dell’addio. Segnala msn.com