La vita va così la commovente storia del pastore Ovidio Marras

Avete presente quando si era soliti dire che da una certa vicenda si potrebbe trarre ispirazione per un film? Indubbiamente, la storia di Ovidio Marras, pastore sardo di Teulada (Sud Sardegna), risponderebbe perfettamente a questo paradigma. Quella di un uomo che difese, praticamente solo contro tutti, la sua casa e la sua terra nei pressi di Capo Malfatano contro i progetti di alcuni colossi dell’immobiliare, non soltanto rifiutando offerte sempre più importanti (stando ad alcune fonti si sarebbe arrivati a oltre dieci milioni di euro), ma imbastendo una lunga battaglia legale, che lo vide infine vincitore. 🔗 Leggi su It.insideover.com

