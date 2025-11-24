La vetta non allontana il mercato | Gasperini e Massara hanno le idee chiare

Il tecnico giallorosso insiste: vuole rinforzi, Zirkzee resta nel mirino La vetta della classifica non distrae la Roma dal calciomercato. L’obiettivo del club resta, infatti quello di rafforzare la rosa a gennaio, con l’arrivo di un attaccante. Il nome indicato da Gasperini resta quello di Zirkzee: con l’olandese c’è un filo diretto considerando che, già un pò di tempo fa, ha chiesto la cessione a gennaio. Nel frattempo, i tifosi continuano ad esaltare il lavoro del tecnico piemontese, che ieri è stato letteralmente protagonista con i suoi gesti e le sue movenze. È passato dalla rabbia all’esultanza finale, con le telecamere che lo hanno inquadrato mentre festeggiava come un tifoso al terzo gol di Wesley. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La vetta non allontana il mercato: Gasperini e Massara hanno le idee chiare

