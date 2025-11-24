La tragedia del Montalbano un solo colpo ha ucciso il cacciatore
Quarrata (Pistoia), 24 novembre 2025 – Sconcerto a Quarrata e in tutta la Piana per la tragedia che si è consumata sul Montalbano sabato mattina durante una battuta di caccia al cinghiale, quando Adriano Di Lorenzo, 69 anni, è stato ucciso dal colpo fatale partito dall’arma di uno dei trenta partecipanti alla caccia. I drammatici soccorsi. Inutili sono stati i tentativi di soccorrerlo. Sul posto, nei pressi della torre di Sant’Alluccio, sul crinale che segna il confine tra Quarrata, Carmignano e Vinci, zona tra l’altro difficile da raggiungere con i mezzi, è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Poggio a Caiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
"GLI ARANCINI DI MONTALBANO DI CAVALIERI STEFANIA " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
TRAGEDIA A MENFI Un agricoltore di 62 anni ha perso la vita schiacciato dal suo trattore. Il dramma si è consumato in contrada Cinquanta. Sul posto sanitari del 118, Carabinieri e Vigili del Fuoco. - facebook.com Vai su Facebook
La tragedia del Montalbano, un solo colpo ha ucciso il cacciatore - L’uomo è stato ucciso da un compagno di caccia durante una battuta al cinghiasle fra Quarrata e Carmignano. Da lanazione.it
Il Commissario Montalbano alle prese con l’omicidio più enigmatico di sempre, la puntata del 26 novembre da non perdere - Il drammatico appuntamento de Il Commissario Montalbano in tv su Rai 1, una puntata piena di suspense quella di mercoledì prossimo ... Si legge su pourfemme.it
Tragedia alla battuta di caccia . Ucciso da un proiettile vagante - Un crudele scherzo del destino su cui adesso i carabinieri della stazione di Carmignano cercheranno di fare chiarezza. Segnala msn.com