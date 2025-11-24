la tragedia del montalbano un solo colpo ha ucciso il cacciatore

Quarrata (Pistoia), 24 novembre 2025 – Sconcerto a Quarrata e in tutta la Piana per la tragedia che si è consumata sul Montalbano sabato mattina durante una battuta di caccia al cinghiale, quando Adriano Di Lorenzo, 69 anni, è stato ucciso dal colpo fatale partito dall’arma di uno dei trenta partecipanti alla caccia. I drammatici soccorsi. Inutili sono stati i tentativi di soccorrerlo. Sul posto, nei pressi della torre di Sant’Alluccio, sul crinale che segna il confine tra Quarrata, Carmignano e Vinci, zona tra l’altro difficile da raggiungere con i mezzi, è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Poggio a Caiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

