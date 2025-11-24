La Tari cresce del 6,6% | la città dei Templi tra le più care della Sicilia

Agrigento si conferma tra i capoluoghi siciliani più costosi per la gestione dei rifiuti urbani. Secondo il Rapporto 2025 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, la spesa media per famiglia raggiunge i 456 euro, con un incremento del 6,6% rispetto al 2024, quando era pari a 428. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

