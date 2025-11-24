La Stampa dedica un numero speciale al 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne. Alla guida del giornale ci sarà Gino Cecchettin, padre di Giulia, assassinata dall’ex fidanzato l’11 novembre 2023, nelle vesti simboliche di direttore per un giorno: parteciperà attivamente assieme alla redazione alla creazione del quotidiano. Ad arricchire l’edizione ci saranno interviste, inchieste e approfondimenti sul tema. Con ogni copia dell’edizione di Torino e relativa provincia sarà presente una guida con informazioni utili e contatti dei centri in Italia, tra cui un’indicazione chiara del Signal for Help, la strategia di mutuo aiuto rappresentata da una sequenza di gesti da eseguire in caso di pericolo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Stampa, Gino Cecchettin direttore per un giorno