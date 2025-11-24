Trento e gran parte del Trentino si sono svegliate oggi sotto una splendida nevicata (qui il video). Ma, oltre alla bellezza del paesaggio con il suo manto candido, c’è anche il tema della viabilità: cosa sta succedendo sulle strade trentine dopo l’imbiancata odierna?ViabilitàIntanto, sin dai. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - La situazione delle strade trentine dopo la nevicata