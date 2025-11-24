La sinistra esulta per due Regioni Ma nei sondaggi FdI vola al 31,6%

La sinistra si gasa per la vittoria alle elezioni regionali in Campania e in Puglia, arrivando a evocare un segnale d'allarme per il governo guidato da Giorgia Meloni. Come se l'esito delle amministrative fosse una minaccia per la stabilità dell'esecutivo, che ora dovrebbe tremare per la spallata che il campo largo si starebbe preparando a dare. Peccato che, proprio nel giorno dei festeggiamenti sterili dell'ammucchiata rossa, arrivi un sondaggio che spazza via le narrazioni strampalate e condanna le opposizioni a un bagno di realtà. O meglio, a una doccia gelata. Secondo l'ultima rilevazione di Swg per La7, al primo posto resta saldamente Fratelli d'Italia: il partito di Meloni guadagna lo 0,2% nel giro di una settimana e raggiunge il 31,6%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sinistra esulta per due Regioni. Ma nei sondaggi FdI vola al 31,6%

