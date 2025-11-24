La Russa su Garofani | Dovrebbe lasciare l' incarico al Consiglio supremo di difesa Poi precisa | Per me il caso è chiuso

Le parole del presidente del Senato alla Triennale di Milano e il successivo chiarimento: «Non ho chiesto le dimissioni ma Garofani potrebbe essere imbarazzato a svolgere il ruolo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Russa su Garofani: "Dovrebbe lasciare l'incarico al Consiglio supremo di difesa". Poi precisa: "Per me il caso è chiuso"

