La Russa su Garofani | Credo sia giusto lasci il suo incarico
Ignazio La Russa, intervenendo sul palco di “Idn–Italia Direzione Nord” alla Triennale di Milano, è tornato sul caso Garofani. Il presidente del Senato ha sostenuto che «fosse stato uno di destra, oggi lo vedremmo appeso nei lampioni della città, o probabilmente cattolicamente crocifisso», definendo incompatibile il suo ruolo con quanto emerso dalle recenti polemiche. A suo avviso, «questo è il segretario del comitato di difesa», una posizione che «forse è meglio che lo lasci a qualcun altro. Invece di ritrattare, ha confermato che si trattava di conversazioni private». La Russa ha poi spiegato che «la colpa è di chi solleva il problema» e non di chi esprime «i suoi personali desideri», chiudendo con un messaggio di sostegno: «Voglio esprimere piena solidarietà al presidente della Repubblica Mattarella che, sono certo, non ha nessuna responsabilità e sicuramente non condivide le idee del suo consigliere». 🔗 Leggi su Lettera43.it
