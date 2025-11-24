La Russa riapre il caso Garofani la seconda carica dello Stato chiede le dimissioni del consigliere della prima E poi fa retromarcia

Il caso è chiuso. Ma non troppo. Il presidente del Senato ed esponente di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, ritorna sulla vicenda di Francesco Saverio Garofani e sul presunto complotto contro il governo Meloni messo in piedi dal consigliere del Quirinale. E riapre il caso. “Che Meloni non c’entrasse niente era del tutto evidente. Si parla di un Consigliere che in ambiente di tifosi, a ruota libera, si è lasciato andare improvvidamente a tutta una serie di valutazioni sul governo, su Meloni”, ha detto il presidente del Senato, intervenendo all’evento Italia Direzione Nord in Triennale, a Milano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

