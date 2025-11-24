La Russa riaccende il caso Garofani | Si dimetta da segretario del Consiglio supremo di Difesa

Ildifforme.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russa oggi è tornato a parlare della questione nel corso di una intervista a "Italia direzione Nord", che si sta svolgendo a Milano, e in cui ha voluto chiarire che nessuno nella coalizione di governo avrebbe pensato che il Presidente della Repubblica fosse coinvolto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

la russa riaccende il caso garofani si dimetta da segretario del consiglio supremo di difesa

© Ildifforme.it - La Russa riaccende il caso Garofani: “Si dimetta da segretario del Consiglio supremo di Difesa”

Leggi anche questi approfondimenti

russa riaccende caso garofaniLa Russa torna sul caso Garofani: “Lasci il suo incarico al Consiglio supremo di Difesa” - Il presidente del Senato riaccende le polemiche: “Fosse stato di destra, sarebbe stato crocifisso”. msn.com scrive

russa riaccende caso garofaniGarofani, La Russa: “Credo sia meglio che lasci il suo incarico”. Poi precisa: “Caso chiuso” - Il presidente del Senato Ignazio La Russa torna sul caso che ha coinvolto Francesco Saverio Garofani: il consigliere del presidente della Repubblica finito al ... Scrive msn.com

russa riaccende caso garofaniScontro governo-Quirinale, La Russa torna sul caso Garofani: “Lasci l’incarico al Consiglio supremo di Difesa”. Poi la frenata - Francesco Saverio Garofani "è il segretario del Consiglio Supremo di Difesa, si deve occupare della difesa nazionale, credo sia meglio che almeno quel ruolo lo lascia qualcun altro". Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Russa Riaccende Caso Garofani