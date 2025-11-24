La Russa | Meglio che Garofani lasci l' incarico al Consiglio supremo di Difesa Poi precisa | Non ho chiesto le dimissioni
Francesco Saverio Garofani "è il segretario del Consiglio supremo di Difesa, quello che si deve occupare della difesa nazionale. Credo che forse è meglio che quel. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Meglio tardi che mai Il governo Meloni scopre la guerra cognitiva russa, ma bastava scorrere i suoi profili social Di @peraltro linkiesta.it/2025/11/govern… via @Linkiesta Vai su X
Attraverso disinformazione massiva e manipolazione emotiva, Mosca diffonde la narrativa secondo cui la resistenza ucraina sarebbe inutile di fronte alla superiorità militare, demografica ed economica russa. Il messaggio è chiaro: meglio negoziare e accettar - facebook.com Vai su Facebook
Garofani, La Russa: “Credo sia meglio che lasci il suo incarico”. Poi precisa: “Caso chiuso” - Il presidente del Senato Ignazio La Russa torna sul caso che ha coinvolto Francesco Saverio Garofani: il consigliere del presidente della Repubblica finito al ... Secondo msn.com
Scontro governo-Quirinale, La Russa torna sul caso Garofani: “Lasci l’incarico al Consiglio supremo di Difesa”. Poi la frenata - Francesco Saverio Garofani "è il segretario del Consiglio Supremo di Difesa, si deve occupare della difesa nazionale, credo sia meglio che almeno quel ruolo lo lascia qualcun altro". Segnala affaritaliani.it
Caso Garofani, La Russa: "Meglio lasci l'incarico, ma non sta a me chiedere le dimissioni” - "Fosse stato uno di destra oggi lo vedremmo appeso ai lampioni di qualche città o cattolicamente crocifisso", le parole del Presidente del Senato ... Lo riporta msn.com