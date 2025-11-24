La Russa | Garofani dovrebbe lasciare ruolo al Comitato Difesa Ma non tocca a me chiedere

AGI - "Esprimo piena solidarietà al presidente della Repubblica che si è trovato tra capo e collo questa vicenda di cui non ha nessuna responsabilità e sono certo che non condivide le idee del suo consigliere". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato a "Italia direzione Nord" in corso a Milano, parlando delle polemiche per le parole del consigliere del Quirinale, Francesco Garofani. "Che la Meloni non c'entrasse niente era evidente. Un consigliere, in un ambiente di tifosi, quindi a ruota libera, si è lasciato andare improvvidamente a tutta una serie di considerazioni su governo e Meloni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Russa: "Garofani dovrebbe lasciare ruolo al Comitato Difesa. Ma non tocca a me chiedere...

