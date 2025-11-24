La Russa chiede le dimissioni di Garofani consigliere del Colle | Lasci il posto al Consiglio supremo di Difesa
Ignazio La Russa vuole le dimissioni di Francesco Saverio Garofani, il consigliere di Sergio Mattarella, al centro della polemica esplosa tra Palazzo Chigi e il Quirinale. “È il segretario del Consiglio supremo di Difesa, quello che si deve occupare della difesa nazionale. Credo che forse è meglio che quel ruolo lo lasci a qualcun altro”, ha detto il presidente del Senato, intervenendo all’evento Italia Direzione Nord in Triennale, a Milano. E dire che meno di 24 ore era stata Giorgia Meloni a chiudere la polemica aperta martedì scorso, con l’articolo pubblicato da quotidiano La Verità che ipotizzava l’esistenza di un complotto al Colle contro il governo, riportando una dichiarazione di Garofani: “Un anno e mezzo forse non basta per trovare qualcuno che batta il centrodestra: ci vorrebbe un provvidenziale scossone “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
