La Ruota della Fortuna Gerry Scotti ascolta le critiche | Spostate la bella mora

La Ruota della Fortuna ha fatto registrare un enorme successo. Il ritorno dell'amatissimo programma, rivisto per un palinsesto più attuale, ha di certo fatto sorridere Pier Silvio Berlusconi e non solo. Si tratta del trampolino di lancio ufficiale di Samira Lui, al netto di svariate altre esperienze sul piccolo schermo. Al tempo stesso è stato un rilancio per Gerry Scotti che, però, ha anche incassato qualche critica di tanto in tanto. Nel mirino alcuni suoi atteggiamenti. Qualcosa che il veterano presentatore ha dimostrato d'aver ascoltato. Le belle ragazze. Di tanto in tanto a Gerry Scotti si muovono delle critiche, che fanno riferimento al suo modo di esprimersi e comportarsi in studio.

