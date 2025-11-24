La Royal Mint, ovvero la zecca britannica, ha dedicato una moneta commemorativa a Freddie Mercury, scomparso il 24 novembre 1991, esattamente trentaquattro anni fa. Su di essa, appaiono sia il ritratto che la firma dell’ex frontman dei Queen, e il suo perimetro borchiato in argento ricorda la cintura da lui indossata in occasione del Live Aid, nel 1985. La moneta raffigura anche la vastissima estensione vocale della rockstar, ben quattro ottave. Sua sorella, Kashmira Bulsara, e felicissima dell’iniziativa: «Poiché Freddie morì giovane, non ebbe la possibilità di ricevere una medaglia reale per il suo talento nel mondo della musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Royal Mint ha dedicato una moneta a Freddie Mercury