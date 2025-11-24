la roma domina cremona e torna prima la lazio consolida la crescita con il 2 0 al lecce

La Roma vince 3-1 a Cremona con gol di Soulé, Ferguson e Wesley, tornando in vetta alla classifica dopo una partita intensa con episodi Var e polemiche finali. La partita si è giocata oggi, 24 novembre. Soulé sblocca il risultato al 17’ con un preciso tiro a giro, ma la Cremonese reagisce con Bonazzoli e colpisce un palo clamoroso con Vandeputte. La Roma trova il 2-0 con Pellegrini, annullato dal Var per fuorigioco. Nel secondo tempo Evan Ferguson segna il primo gol con la maglia giallorossa al 64’, seguito dal tris di Wesley al 69’. L’allenatore Gasperini viene espulso per proteste, mentre nel finale Ferguson vede annullata la doppietta per fuorigioco. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

