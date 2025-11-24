La Roma di Gasperini prima in classifica con merito | tutti i numeri da capogiro dei giallorossi

I numeri della Roma vanno al di là dell'attuale primato in solitaria in vetta alla Serie A. Un evento che non accadeva dal 31 ottobre 2015, ben dieci anni fa, e che conferma il lavoro svolto su un progetto che si spinge ben oltre l'avvento di Gasperini: nell'anno solare, i giallorossi hanno conquistato più punti di tutti. Anche del Napoli campione d'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

