La qualità dell' aria a Nuova Delhi torna a livelli drammatici | le immagini

La qualità dell'aria a Nuova Delhi torna a livelli drammatici superando di 40 volte i limiti consentiti. Le impressionanti immagini dei droni mostrano una densa coltre di smog che sta avvolgendo la capitale indiana, costringendo gli abitanti a indossare mascherine a limitare l'esposizione all'aria aperta per evitare disturbi respiratori. Le previsioni non lasciano sperare in miglioramenti a breve: la situazione, dicono gli esperti, potrebbe durare giorni o tutto inverno. Sono state vietate le attività all'aperto e anche i bambini a scuola non possono giocare in giardino o aprire le finestre. Non hanno per ora funzionato gli esperimenti d'inseminazione della nuvole per provocare piogge e abbassare i livelli di smog.

