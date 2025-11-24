La purificazione dell’aria più sicura ed efficace

L’inquinamento ambientale è un problema crescente in tutto il mondo, soprattutto per il suo impatto significativo sulla salute. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) fornisce orientamenti e supporto tecnico ai Paesi per affrontare questa sfida e proteggere la salute delle persone. Inoltre, promuove l’adozione di politiche e pratiche più sostenibili per ridurre l’inquinamento e preservare l’ambiente. Anche in Italia, la qualità dell’aria è una questione sempre più sentita e di grande attualità. L’inquinamento atmosferico, infatti, è un problema significativo in molte aree del Paese, specialmente nelle città più grandi, a causa delle emissioni nocive causate dagli autoveicoli e di quelle prodotte dall’industria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

