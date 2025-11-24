La Puglia si è espressa | vince l' astensionismo ma Decaro presidente

Brindisireport.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle tre Regioni in cui si è votato, chi vince, lo fa con un grosso scarto rispetto allo sfidante. Succede anche in Puglia. Archiviato con parola di prammatica il dato, allarmante, dell'affluenza (leggi l'articolo), i primi dati a scrutini in corso dicono “Decaro presidente”. E il Partito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

la puglia si 232 espressa vince l astensionismo ma decaro presidente

© Brindisireport.it - La Puglia si è espressa: vince l'astensionismo, ma Decaro presidente

News recenti che potrebbero piacerti

puglia 232 espressa vinceElezioni Veneto e Puglia, i risultati in diretta: Stefani in vantaggio al 60%, Decaro vince con il 69%, la prima proiezione - Le elezioni regionali in Veneto e Puglia in diretta con i risultati del voto dopo le 15, alla chiusura dei seggi ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Puglia 232 Espressa Vince