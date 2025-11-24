La Puglia si è espressa | vince l' astensionismo ma Decaro presidente
Nelle tre Regioni in cui si è votato, chi vince, lo fa con un grosso scarto rispetto allo sfidante. Succede anche in Puglia. Archiviato con parola di prammatica il dato, allarmante, dell'affluenza (leggi l'articolo), i primi dati a scrutini in corso dicono “Decaro presidente”. E il Partito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
