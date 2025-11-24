La promessa di La Russa | Col centrodestra a Milano non abbatteremo San Siro

Il Meazza potrebbe non essere abbattuto se, nel 2027, vincerà il centrodestra a Milano. Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, durante il convegno Italia direzione nord in corso in città alla Triennale, dicendosi comunque favorevole anche al nuovo stadio che Inter e Milan. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - La promessa di La Russa: "Col centrodestra a Milano, non abbatteremo San Siro"

Scopri altri approfondimenti

Solo alcuni giorni fa, il presidente ucraino aveva dichiarato che avrebbe lasciato la Federazione Russa al buio e aveva annunciato la controffensiva ucraina, con i suoi uomini dentro Pokrovsk. La promessa di Zelensky si è avverata...ma purtroppo per Kiev, al - facebook.com Vai su Facebook

La Russa, sindaco centrodestra Milano sceglierlo presto e bene - "Prima lo scegliamo e meglio è, ha ragione Salvini, ma bisogna sceglierlo bene". Lo riporta msn.com

Ignazio La Russa: "Col centrodestra a Milano, non abbatteremo San Siro" - Secondo il presidente del Senato, se vincerà il centrodestra il Comune cercherà di dare a Milan e Inter altre contropartite per evitare l'abbattimento del Meazza dopo che sarà costruito il nuovo stadi ... Come scrive milanotoday.it

La Russa a Direzione Nord: "Garofani lasci". Poi il chiarimento: "Caso chiuso, non spetta a me chiederne le dimissioni" - Il presidente del Senato a Italia Direzione Nord rilancia sul futuro dell’impianto e interviene anche sul candidato sindaco e sul caso Garofani ... affaritaliani.it scrive