La Promessa anticipazioni 25 novembre | Jacobo convince Martina a vendere la sua parte della tenuta

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Martina accetta di vendere la sua parte di proprietà, ma la decisione inaspettatamente scatena rabbia tra gli zii. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina apprende che Martina venderà la sua proprietà e, sebbene contrariata, decide di non opporsi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

