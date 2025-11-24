La Promessa anticipazioni 25 novembre | Jacobo convince Martina a vendere la sua parte della tenuta
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Martina accetta di vendere la sua parte di proprietà, ma la decisione inaspettatamente scatena rabbia tra gli zii. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina apprende che Martina venderà la sua proprietà e, sebbene contrariata, decide di non opporsi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Promessa, anticipazioni dal 24 al 30 novembre 2025: Manuel e Jana valutano di trasferirsi in Italia - facebook.com Vai su Facebook
Manuel fuggirà via, ma per andare dove? #lapromessa #spoiler #anticipazioni Vai su X
La Promessa Anticipazioni 25 novembre 2025: Catalina dice basta, niente più guerra per la tenuta! - Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 25 novembre 2025? Come scrive msn.com
La Promessa anticipazioni 25 novembre: Jacobo convince Martina a vendere la sua parte della tenuta - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Martina accetta di vendere la sua parte di proprietà, ma la decisione inaspettatamente scatena rabbia tra gli zii. Si legge su movieplayer.it
Un Posto al Sole anticipazioni 25 novembre: Marina e Roberto attaccano senza sosta - Un Posto al Sole, anticipazioni 25 novembre 2025: Vinicio cede alla versione di Gennaro, Marina e Roberto assestano un nuovo colpo, Clara insinua un dubbio in Rosa. Come scrive termometropolitico.it