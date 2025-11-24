La Prima Estate 2026 in line up anche Jack White e le Wet Leg

Jack White è il quarto headliner annunciato della La Prima Estate 2026, altri tre nomi in line up. Non si esibisce in Italia da diversi anni ed è uno dei nomi più amati e attesi dal pubblico rock. Jack White è il quarto headliner annunciato oggi da La Prima Estate, il festival che torna per la sua quinta edizione dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore. L’artista di Detroit dà il via al festival venerdì 19 giugno ed è un ulteriore tassello della prestigiosa line up che già vanta Nick Cave & The Bad Seeds (in esclusiva italiana), Gorillaz e Twenty One Pilots (anche loro per l’unica data nel nostro paese). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - La Prima Estate 2026, in line up anche Jack White e le Wet Leg

