La panchina rossa sotto la questura Stefania Matteuzzi dà la prima pennellata
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, una panchina in piazza Galileo Galilei, proprio di fronte alla Questura di Bologna, sarà verniciata di rosso e dedicata a tutte le vittime di femminicidio.L'appuntamento è fissato per le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondisci con queste news
TRIESTE | IN VIA ORLANDINI LA PANCHINA ROSSA, SIMBOLO DELLA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – Presentata l’iniziativa di Idea Giuliana in prossimità della giornata contro la violenza sulle donne. - Clicca qui video e articolo completo - facebook.com Vai su Facebook
#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Vesa Investiment. Una panchina rossa contro la violenza Vai su X
Salerno, in Questura un ufficio per la violenza di genere: «Team rosa per aiutare e proteggere le vittime» - C’è un ufficio, attivo alla Questura di Salerno, dedicato alle vittime di violenza di genere, principalmente donne, come purtroppo le cronache ci ricordano ogni giorno. Come scrive ilmattino.it
A Sestri P. panchina rossa per M.Luigia, vittima femminicidio - Oggi, tra la gente del quartiere, è stata inaugurata a Sestri Ponente, in piazza Machiavelli, una panchina rossa dedicata a Maria Luigia Borrelli, a trent'anni dal suo efferato assassinio, vittima di ... Segnala msn.com
Firenze, una panchina rossa contro la violenza sulle donne in piazza Elia Dalla Costa - Una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne e contribuire a mantenere viva la memoria delle vittime anche attraverso un segno tangibile. Scrive repubblica.it