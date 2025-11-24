La panchina rossa sotto la questura Stefania Matteuzzi dà la prima pennellata

Bolognatoday.it | 24 nov 2025

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, una panchina in piazza Galileo Galilei, proprio di fronte alla Questura di Bologna, sarà verniciata di rosso e dedicata a tutte le vittime di femminicidio.L'appuntamento è fissato per le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

la panchina rossa sotto la questura stefania matteuzzi d224 la prima pennellata

© Bolognatoday.it - La panchina rossa sotto la questura, Stefania Matteuzzi dà la prima pennellata

