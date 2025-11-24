La nuova funzione di X semina caos tra gli utenti ma potrebbe mettere in luce possibili bot farm
X ha iniziato a introdurre una nuova funzione che mostra il Paese associato a un profilo attraverso la voce “ Account based in “, presentata come un passo verso una maggiore trasparenza delle identità online, utile per comprendere meglio il contesto in cui opera un utente. Tuttavia, il dato non rappresenta la posizione reale di chi scrive e lo stesso X ammette che può essere impreciso. Il Paese visualizzato può, infatti, dipendere da impostazioni tecniche diverse, dallo store utilizzato per scaricare l’app fino alla presenza di VPN o connessioni che instradano il traffico attraverso nodi situati in altri Paesi. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Parla con TheFork, come faresti con un amico! Con la nuova funzione "Chiedi a TheFork" puoi trovare il ristorante perfetto semplicemente parlando o scrivendo, in modo naturale e immediato. Grazie all’IA, l’assistente analizza recensioni, menù, immagini e pr - facebook.com Vai su Facebook
X ha introdotto una nuova funzione pensata per dare maggiore trasparenza ai profili. Dal qualche giorno è attiva la sezione “Info su questo account”, che permette di capire da dove un utente sta effettivamente usando l’applicazione. Basta toccare la data di isc Vai su X