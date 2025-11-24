La nuova funzione di X semina caos tra gli utenti ma potrebbe mettere in luce possibili bot farm

Open.online | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

X ha iniziato a introdurre una nuova funzione che mostra il Paese associato a un profilo attraverso la voce “ Account based in “, presentata come un passo verso una maggiore trasparenza delle identità online, utile per comprendere meglio il contesto in cui opera un utente. Tuttavia, il dato non rappresenta la posizione reale di chi scrive e lo stesso X ammette che può essere impreciso. Il Paese visualizzato può, infatti, dipendere da impostazioni tecniche diverse, dallo store utilizzato per scaricare l’app fino alla presenza di VPN o connessioni che instradano il traffico attraverso nodi situati in altri Paesi. 🔗 Leggi su Open.online

