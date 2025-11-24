la mummia di estorre visconti torna nella sua monza

Monza, 24 novembre 2025 – La mummia di Estorre Visconti, signore di Monza dal 1407 al 1413, torna a casa, a Monza, nel Museo e tesoro del Duomo, della Fondazione Gaiani. Sarà esposta insieme al suo stocco (la spada ) e sei monete dell’epoca offerte in comodato da un privato. Le tre monete della mummia: ritrovato da un collezionista il tesoro coniato nel 1412 a Monza. Ma quanto valgono ora? Come ha spiegato ieri la direttrice del Museo Rita Capurro insieme al progettista dell’allestimento Gianluca Gatto, la mummia verrà collocata, in orizzontale, nella saletta di passaggio, dove oggi trovano posto le terrecotte che verranno spostate, sul lato del crocifisso di Renato Besozzo e della Messa di San Michele e della “Fanciulla orante“, a loro volta da spostare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

