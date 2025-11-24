La moglie di Charlie Kirk rompe il silenzio sull’abbraccio con JD Vance | cosa si sono detti davvero

L’abbraccio tra Erika Kirk e il vicepresidente USA JD Vance, avvenuto lo scorso 29 ottobre durante un evento di Turning Point USA in memoria di Charlie Kirk, ha generato per settimane polemiche, meme e speculazioni online. Dopo il silenzio iniziale e le interpretazioni incontrollate dei social, la moglie di Charlie Kirk ha finalmente raccontato cosa è successo davvero su quel palco e quali parole sono state scambiate in quel momento diventato virale. Come riporta People, Erika ha spiegato il contesto emotivo durante un evento dal vivo con Megyn Kelly. “Il mio linguaggio dell’amore è il contatto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - La moglie di Charlie Kirk rompe il silenzio sull’abbraccio con JD Vance: cosa si sono detti davvero

