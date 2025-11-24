La McLaren è nel panico com’è possibile che abbiano sbagliato tutto il possibile a Las Vegas? Guardian
Un errore tecnico può cambiare un’intera stagione in Formula Uno, ma raramente lo fa con l’impatto devastante visto a Las Vegas. La squalifica di Lando Norris e Oscar Piastri ha scosso la McLaren e riaperto un Mondiale che sembrava quasi archiviato. La squadra di Woking ora deve spiegare come sia potuta inciampare proprio nel momento più delicato. E, soprattutto, deve ricostruire la fiducia dei suoi piloti. L’analisi del Guardian. Errore di calcolo della McLaren gravissimo. L’errore di calcolo della McLaren che ha portato alla squalifica di Lando Norris e Oscar Piastri dal Gran Premio di Las Vegas di domenica non sarebbe potuto essere più catastrofico né più inopportuno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
