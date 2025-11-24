La maledizione dei Kennedy colpisce ancora la nipote di JFK Tatiana Schlossberg ha la leucemia | Mi resta un anno di vita
La cosiddetta maledizione dei Kennedy torna a colpire con un nuovo, drammatico capitolo. Tatiana Schlossberg, 35 anni, figlia di Caroline Kennedy e nipote del presidente John F. Kennedy, ha rivelato di avere una leucemia terminale in un saggio pubblicato sul New Yorker. I medici le hanno dato al massimo un anno di vita. La giornalista ambientalista ha scelto di rendere pubblica la sua battaglia proprio nel giorno del 62esimo anniversario dell’ assassinio del nonno JFK, avvenuto a Dallas nel 1963. “Per tutta la vita ho cercato di essere buona per risparmiare a mia madre ulteriori sofferenze. Ora ho aggiunto una nuova tragedia alla sua vita, a quella della nostra famiglia, e non c’è nulla che possa fare per evitarlo”, ha scritto nel saggio dal titolo La battaglia contro il mio sangue. 🔗 Leggi su Cultweb.it
