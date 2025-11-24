La magia del Natale in Villa Farsetti a Santa Maria di Sala

La magia del Natale arriva a Santa Maria di Sala con Natale in Villa, la grande festa dedicata alle famiglie e alla comunità, che domenica 30 novembre animerà gli spazi di Villa Farsetti dalle ore 10 alle ore 18.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodaySarà un’intera giornata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - La magia del Natale in Villa Farsetti a Santa Maria di Sala

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

IL PAESE DEL NATALE Candela, il Paese del Natale riapre Palazzo Ripandelli: magia, luci e tradizione fino al 6 gennaio - Video - facebook.com Vai su Facebook

Nel borgo più amato del Lago di Como il Natale è magia: ecco Villa Cipressi Christmas Garden, incanto da fiaba - C’è un luogo, affacciato sulle acque più romantiche del Lago di Como, dove il Natale si fa ancora più magico tra cipressi e magnolie, tra profumi d’inverno e luci che danzano come stelle. Scrive comozero.it

’Magia di eventi’ il Natale si accende - Archiviata da quest’anno la "Sagra degli antichi sapori", Lastra lancia il nuovo cartellone "Magia di eventi" in vista del Natale. Riporta lanazione.it

Magia, profumi e tradizioni: domenica 23 novembre tornano i Mercatini di Natale in Villa Oliva - Vivi Cassano è lieta di organizzare anche quest'anno uno degli eventi natalizi più attesi a Cassano Magnago. Secondo varesenews.it