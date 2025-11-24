La macchina che misura lo stress e la cucina energetica | a Monza c' è il primo centro benessere integrale d' Italia
Oltre al personal trainer c'è anche il mental coach. E pure una speciale cucina che educa a un'alimentazione consapevole e intuitiva, che nutre senza appesantire e che dovrebbe restituire chiarezza e vitalità. A Monza è aperto Kalan, il primo centro di benessere in Italia che unisce scienza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
La macchina che misura lo stress e la cucina energetica: a Monza c'è il primo centro benessere "integrale" d'Italia - E pure una speciale cucina che educa a un'alimentazione consapevole e intuitiva, che nutre senza appesantire e che dovrebbe restituire chiarezza e ... Come scrive monzatoday.it
