La macchina che misura lo stress e la cucina energetica | a Monza c' è il primo centro benessere integrale d' Italia

Oltre al personal trainer c'è anche il mental coach. E pure una speciale cucina che educa a un'alimentazione consapevole e intuitiva, che nutre senza appesantire e che dovrebbe restituire chiarezza e vitalità. A Monza è aperto Kalan, il primo centro di benessere in Italia che unisce scienza.

