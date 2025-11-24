La lettera di Messina | Ero un elemento di divisione e di distrazione Ma resto nel club

Il coach ha spiegato la decisione con una lettera aperta: "Continuerò a dare il mio contributo ad affrontare le nuove sfide fuori dal campo. Voglio favorire un momento di unità, con la convinzione che il gruppo possa ottenere grandi risultati". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La lettera di Messina: “Ero un elemento di divisione e di distrazione. Ma resto nel club”

Altre letture consigliate

Madonna della Lettera Patrona di Messina...Foto inviata da Giovanni Bicchieri. - facebook.com Vai su Facebook

La lettera di Messina: “Ero un elemento di divisione e di distrazione. Ma resto nel club” - Il coach ha spiegato la decisione con una lettera aperta: "Continuerò a dare il mio contributo ad affrontare le nuove sfide fuori dal campo. Si legge su msn.com

Olimpia Milano, Messina spiega l'addio: "Ero diventato motivo di divisione e distrazione" - In una lettera pubblicata sul sito dell'Olimpia, l'ormai ex coach spiega i motivi delle dimissioni da capo allenatore del club: "Ho capito di essere diventato, e non da oggi, un fattore di divisione e ... Lo riporta sport.sky.it