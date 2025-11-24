La III edizione del CELEI si conclude con il concerto del trio Sabatel Pradera López Serrano

I canti di protesta della tradizione spagnola in scena a Napoli. In occasione della chiusura della terza edizione del CELEI – il Congresso Internazionale di Spagnolo Lingua Straniera in Italia - l’Instituto Cervantes, con il sostegno della Segreteria di Stato per la Memoria Democratica, presenta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

