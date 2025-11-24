La Igor pronta per la Champions League dopo due anni | debutto in Polonia
Dopo due stagioni di assenza, in cui le azzurre hanno vinto in successione la Challenge Cup e la Cev Cup, la Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara al nuovo esordio in Champions League con l'avventura nella massima competizione internazionale che si era conclusa nella primavera 2023 a un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Pronta per il prossimo appuntamento di campionato, la Serie D M-AppHotel SPB vola in trasferta a Novara. ? Sabato 15.11 Pala Igor, Novara Ore 18:00 Volley Novara M-AppHotel SPB Forza ragazzi siamo con voi! Ci vediamo sugli spalti per chi ci seg - facebook.com Vai su Facebook
