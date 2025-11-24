La Igor pronta per la Champions League dopo due anni | debutto in Polonia

Dopo due stagioni di assenza, in cui le azzurre hanno vinto in successione la Challenge Cup e la Cev Cup, la Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara al nuovo esordio in Champions League con l'avventura nella massima competizione internazionale che si era conclusa nella primavera 2023 a un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

igor pronta champions leagueLa Igor pronta per la Champions League dopo due anni: debutto in Polonia - Dopo due stagioni di assenza, in cui le azzurre hanno vinto in successione la Challenge Cup e la Cev Cup, la Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara al nuovo esordio in Champions League con ... Lo riporta novaratoday.it

Champions League: Novara torna in Chmpions, domani l'esordio a Lodz - 00 nella tana del PGE Budowlani LÓDZ in un match già di altissimo livello fra due grandi del volley europeo ... Riporta tuttosport.com

igor pronta champions leagueIgor Volley, è tempo di Champions League: esordio azzurro in casa del Lodz - Fresca di vittoria contro Macerata, la Igor Volley Novara si prepara alla prima sfida europea della stagione. Segnala lavocedinovara.com

