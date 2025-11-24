La Germania vuole creare l' esercito più forte d' Europa | cosa prevede il piano del governo Merz

Roma, 24 novembre 2025 – La Germania si prepara a ridisegnare la propria difesa e presenta il più grande riassetto militare degli ultimi decenni. L’obiettivo? Costruire l‘esercito più forte d’Europa. Una corsa accelerata dalla guerra in Ucraina, dal timore di un suo allargamento e dalle recenti pressioni dell’amministrazione Trump, che incita l’Ue a diventare militarmente più autonoma. Nel frattempo, il governo Merz annuncia anche la fine delle restrizioni verso Israele: Berlino ricomincerà l’export di armi verso Tel Aviv. Ucraina ancora sotto le bombe russe, dopo incontri di Ginevra Come costruire l'esercito più grande d'Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Germania vuole creare l'esercito più forte d'Europa: cosa prevede il piano del governo Merz

