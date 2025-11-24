La furbata di Conte | senza più voti al Sud si prende due Regioni e mette all’angolo Elly Schlein

“Giuseppi” non è fesso. Calma e gesso. Giuseppe Conte ha perso una marea di voti, proprio al Sud, laddove c’era la sua roccaforte elettorale, ma ha fregato due Regioni a Elly Schlein: la Sardegna, che poteva anche essere incerta, ma soprattutto la Campania, dove Roberto Fico non solo non ha portato un valore aggiunto ma probabilmente avrà pure fatto perdere qualche voto alla coalizione. La tattica di Conte e l’albagia di Elly. In un anno e mezzo Conte ha strappato ben tre candidature alle Regionali: le due vinte e la Calabria, persa, con Pasquale Tridico. Schlein ha fatto le “dovute concessioni” in ragione dell’alleanza? Non esattamente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La furbata di Conte: senza più voti al Sud si prende due Regioni e mette all’angolo Elly Schlein

