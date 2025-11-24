La Fondazione Carisp mette sul piatto 350 mila euro per lo sport | Pratica educativa ed inclusiva

Forlitoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione di Forlì rinnova per il decimo anno consecutivo il proprio impegno verso il mondo sportivo del territorio, confermando un plafond di 350 mila euro destinato alle associazioni sportive attraverso il nuovo bando annuale. Un impegno che ribadisce l’attenzione dell’ente verso lo sport. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

