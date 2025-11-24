La Fiamma Olimpica si prepara ad attraversare l' Italia

Laverita.info | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 dicembre il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 toccherà 60 città italiane tra concerti, sportivi e iniziative sociali, coinvolgendo le comunità in vista dei Giochi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Fiamma Olimpica si prepara ad attraversare l'Italia

