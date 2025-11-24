La festa dopo una giornata indimenticabile nella sua Borgoricco

A partire dalle 21,30 odierne, 24 novembre, il neo governatore del Veneto, Alberto Stefani ha radunato amici, compagni di avventura, simpatizzanti e paesani al teatro di Borgoricco, suo comune di residenza dove ha iniziato la sua carriera politica proprio come sindaco. E' stata una festa composta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

