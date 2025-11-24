La famiglia del bosco e lo Stato come un provvedimento del Tribunale dei minori è diventato il detonatore di una guerra ideologica

Il caso della Famiglia del bosco di Palmoli riaccende lo scontro tra diritti parentali, intervento dello Stato e pressione mediatica. Grave emarginazione sociale, disagio abitativo, poche interazioni sociali e niente scuola. È quanto hanno scritto, in estrema sintesi, i responsabili dell'Ecad in una relazione inviata alla Procura per il caso della famiglia del bosco di Palmoli. Il caso, ormai, è noto ai più. Nathan e Catherine, papà e mamma di una famiglia anglo-australiana, avevano deciso di crescere i loro tre figli nel bosco.

