La Dogaia carcere a rischio Per noi agenti penitenziari è pericoloso lavorare qui

Prato, 24 novembre 2025 – Luce diretta per evidenziare, con le indagini, il “pulviscolo criminale” nel carcere della Dogaia: la procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, ha infatti emesso un decreto di perquisizione e sequestro esteso all’intero penitenziario, nei confronti di 564 detenuti, di cui 29 in veste di indagati. Droga, armi e droni alla Dogaia. Perquisito l’intero carcere Il maxi blitz. “Un’iniziativa straordinaria per dimensione, resa necessaria dal peculiare fenomeno criminale” spiega una nota. Covi di illegalità, violenza e minacce nei confronti di altri detenuti e continuo approvvigionamento di droga. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Dogaia, carcere a rischio. “Per noi agenti penitenziari è pericoloso lavorare qui”

