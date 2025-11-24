La Divina di Francia – Sarah Bernhardt recensione | non un biopic ma un ritratto sexy e ribelle

La nostra recensione di La Divina di Francia – Sarah Bernhardt, film di Guillaume Nicloux con una fantastica Sandrine Kiberlain, che veste i lussuosi abiti di una leggenda dello spettacolo, tra sfarzo e guai amorosi. La Divina di Francia – Sarah Bernhardt è un film che inizia dalla fine, come un ricordo che si riavvolge, un viaggio a ritroso nella memoria e nell’anima di una donna che è stata al tempo stesso icona, musa e mecenate. Non vuole glorificare Sarah Bernhardt, ma comprenderla. La divina di Francia – Sarah Bernhardt – Sandrine Kiberlain (foto LesFilmsduKiosque) La donna che sfidò il tempo, la storia e gli uomini. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

