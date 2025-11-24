La decima edizione dell’appuntamento  Cicatrici- Le forme quotidiane di violenza sulle donne

Tarantini Time Quotidiano In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l’associazione manduriana Cicatrici da sempre impegnata nel raccontare e analizzare le diverse forme della violenza di genere, celebra il decimo anno di attività con un nuovo appuntamento dal titolo provocatorio “Sotto Assedio”. L’incontro, che si terrà giovedì 27 novembre alle ore 18:00 presso il Museo Civico di Manduria, sarà dedicato alla presentazione del libro “La libertà può volare” scritto da Anna Chiara Bruno, che affronta con sensibilità e coraggio il tema della rinascita femminile dopo il trauma dello stalking. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

