La danza surreale della sinistra per le Regionali Cerno | ecco perché a ballare dovrebbe essere la Meloni | GUARDA
Tutto come previsto dai sondaggi: il centrodestra si conferma in Veneto, il centrosinistra in Puglia e Campania. Il dato più incredibile delle elezioni Regionali è questa danza della sinistra che evoca la spallata al governo. Anche se da quando Giorgia Meloni è premier ed Elly Schlein è leader del Pd, siamo 10 a 6 per il centro-destra. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
